Правление Ассоциации городов Украины, которая представляет 978 общин-членов, обратилось к президенту как гаранту Конституции за защитой конституционных прав местного самоуправления и жителей общин от неправомерных действий правоохранительных органов. Об этом сообщил мэр Киева, глава АГУ Виталий Кличко. «Представители правоохранительных органов часто осуществляют свои полномочия по деятельности органов местного самоуправления с превышением границ, определенных законом и с нарушением процедур досудебного следствия. При этом некоторые обвинения основываются на доказательствах, полученных незаконным путем или предположениях, прямо запрещенных Конституцией Украины. Большое количество уголовных производств характеризуется необоснованностью, многолетней продолжительностью расследования, нарушением норм процессуального законодательства. Такие нарушения Конституции приводят к нарушениям конституционных прав всех жителей общин», - говорится в обращении. Аналитику системных нарушений правоохранителей и конкретных фактов ограничения прав органов местного самоуправления Ассоциация городов Украины направила генпрокурору. «Убеждены, что в сегодняшних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать сообща и слаженно. Обеспечить это возможно не путем показательных дел по должностным лицам местного самоуправления, а эффективной и беспристрастной работой правоохранительных органов в четком соответствии с законом. Учитывая вышеперечисленное, Ассоциация городов Украины обращается за защитой прав органов местного самоуправления и жителей общин, гарантированных Конституцией Украины, от неправомерных действий правоохранительных органов», – подчеркнуто в обращении АГУ.

