также в разделеПолитика
Угроза вторжения: США призывают Китай повлиять на РФ 55
Володин заявил, что России и Украине нужен мир, США и Европе не нужна ядерная война 26
Резников предостерег Берлин от восстановления «Германской демократической республики» 15
Зеленский считает самым большим риском для Украины дестабилизацию внутри страны 10
Медведчук призвал Зеленского откликнуться на предложение РФ и сесть за стол переговоров 20
КИУ: Полсотни депутатов не вернулись в Раду после зимних каникул 15
Понад 65 тисяч чорнобильців без медобслуговування - наслідки неприйняття бюджету на Київщині 10
У Зеленского отрицают его спор с Байденом 17
В МИД отреагировали на новые обвинения Сийярто в адрес Украины 24
ГБР: Порошенко хочет сорвать следствие и политизирует процесс 19
Сийярто: Позиция Киева по поводу прав меньшинств ограничивает любую поддержку 12
Медведчук - единственный, кто может помочь прекратить панику в обществе, отправившись на переговоры в Москву 22
Суд перенес рассмотрение жалобы на решение о мере пресечения для Порошенко на 11 февраля 13
Зеленский назначил и.о. командующего Нацгвардией 65
США созывают Совбез ООН из-за российских войск у границ Украины 37
Журналист: Байден предупредил Зеленского о вторжении РФ «как только замерзнет земля» 82
Зеленский второй раз с начала года созвонился с Байденом 16
Китай высказался о напряженности вокруг Украины 57

Правление Ассоциации городов Украины, которая представляет 978 общин-членов, обратилось к президенту как гаранту Конституции за защитой конституционных прав местного самоуправления и жителей общин от неправомерных действий правоохранительных органов. Об этом сообщил мэр Киева, глава АГУ Виталий Кличко.

«Представители правоохранительных органов часто осуществляют свои полномочия по деятельности органов местного самоуправления с превышением границ, определенных законом и с нарушением процедур досудебного следствия. При этом некоторые обвинения основываются на доказательствах, полученных незаконным путем или предположениях, прямо запрещенных Конституцией Украины. Большое количество уголовных производств характеризуется необоснованностью, многолетней продолжительностью расследования, нарушением норм процессуального законодательства. Такие нарушения Конституции приводят к нарушениям конституционных прав всех жителей общин», - говорится в обращении.

Аналитику системных нарушений правоохранителей и конкретных фактов ограничения прав органов местного самоуправления Ассоциация городов Украины направила генпрокурору.

 «Убеждены, что в сегодняшних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать сообща и слаженно. Обеспечить это возможно не путем показательных дел по должностным лицам местного самоуправления, а эффективной и беспристрастной работой правоохранительных органов в четком соответствии с законом. Учитывая вышеперечисленное, Ассоциация городов Украины обращается за защитой прав органов местного самоуправления и жителей общин, гарантированных Конституцией Украины, от неправомерных действий правоохранительных органов», – подчеркнуто в обращении АГУ.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

Unable to connect to DB
Too many connections
14
Теги