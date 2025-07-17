Клубний чемпіонат світу: скільки заробили переможець та учасники турніру

У неділю, 13 липня, завершився Клубний чемпіонат світу з футболу, у фіналі якого лондонський «Челсі» переконливо переміг ПСЖ з рахунком 3:0. Турнір 2025 року став рекордним не лише за кількістю учасників — 32 команди з усього світу, а й за розміром призового фонду, який склав 1 мільярд доларів.

Як розподіляли призові

Учасники отримували гроші за два критерії: 525 млн доларів — гарантована сума за участь (розмір залежав від континенту й клубного рейтингу), 475 млн доларів — бонуси за результати на турнірі (перемоги, вихід у плей-оф, фінал тощо).

Найвищі виплати за участь отримали клуби з Європи — від 12.8 до 38.1 млн доларів, тоді як представники Океанії — лише 3.6 млн.

Топ-10 клубів за заробленими призовими:

1.«Челсі» (Англія) — 114.6 млн доларів (переможець турніру, левова частка — за результати, включно з 40 млн за титул).

2. ПСЖ (Франція) — 106.9 млн доларів (фіналіст турніру, 30 млн — за вихід у фінал).

3. «Реал» Мадрид (Іспанія) — 82.5 млн доларів.

4. «Флуміненсе» (Бразилія) — 60.8 млн доларів.

5. «Баварія» (Німеччина) — 58.2 млн доларів.

6. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) — 52.3 млн доларів.

7. «Манчестер Сіті» (Англія) — 51.7 млн доларів (цікаво, що з цієї суми понад 37 млн — лише за участь).

8. «Палмейрас» (Бразилія) — 39.8 млн доларів.

9. «Інтер» (Італія) — 36.8 млн доларів.

10. «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія) — 34.2 млн доларів.

Найменше заробив новозеландський «Окленд Сіті» — 4.6 млн доларів, але ця сума в 6,7 раза перевищує річний бюджет клубу.

Клубний чемпіонат світу не лише визначив найсильніший клуб планети, а й перетворився на справжню фінансову подію для багатьох учасників — із серйозними виплатами, які суттєво вплинуть на їхній розвиток.