У Держдепі відмовилися розкрити, які країни купуватимуть зброю для України за новим планом Трампа

У Державному департаменті США відмовилися повідомити, які країни-члени НАТО погодилися фінансувати закупівлю американської зброї для подальшої передачі Україні. Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс під час пресбрифінгує

«Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити», — зазначила Брюс. Вона додала, що «далека від змоги обговорювати те, про що може говорити керівництво НАТО».

Ця заява пролунала на тлі запитів журналістів щодо нового формату підтримки України, який запропонував президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО у Вашингтоні. Згідно з ним, союзники США мають купувати американську зброю, яка потім передаватиметься українській армії.

Трамп оголосив про нову ініціативу 11 липня, заявивши, що це дозволить зняти фінансовий тиск із бюджету США та водночас зберегти військову допомогу Україні. Він наголосив, що союзники повинні «брати більшу відповідальність» за безпеку на європейському континенті.

За даними західних ЗМІ, зокрема Politico та Financial Times, на цей момент на участь у новому форматі погодилися Німеччина та Данія. Натомість Франція, Італія, Чехія та Угорщина наразі відмовилися від пропозиції. Мотиви відмови офіційно не розкриваються, однак експерти припускають, що мова може йти як про внутрішньополітичні фактори, так і про принципову позицію щодо централізованого управління постачанням зброї через ЄС чи НАТО, а не через двосторонні угоди з США.

Аналітики звертають увагу, що така модель військової допомоги може змінити логіку союзницької підтримки України, передавши більше важелів Вашингтону — як найбільшому виробнику зброї серед членів Альянсу.

Нагадаємо, що наразі основні формати передачі зброї Україні реалізуються через Рамштайнську контактну групу, двосторонні угоди між Києвом та окремими країнами, а також через ініціативу Європейського Союзу.