Келлог побачив майбутнє війни

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог високо оцінив рівень розвитку українських безпілотних технологій, назвавши їх «неймовірними інноваціями». Про це він написав у соцмережі Х після відвідання оборонних об'єктів в Україні.

«Екскурсія деякими оборонними базами України… Я на власні очі бачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів», — наголосив Келлог.

Він підкреслив, що Україна вийшла на передову позицію у новій епосі ведення війни, де вирішальну роль відіграють саме технології. «У цю нову епоху/тип війни вони лідирують. Їхня швидкість інновацій та здатність до переробки вражають. Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися», — написав представник Білого дому.

Ця оцінка прозвучала на тлі активного зростання ролі українських дронів у бойових діях. Українські безпілотники вже неодноразово демонстрували високу ефективність як на лінії фронту, так і в глибокому тилу противника. Особливо помітним стало використання морських дронів, що уражають російські військові кораблі, а також FPV-дронів, які стали інструментом точної та мобільної атаки.