Історичний зліт: «Руслан» повернувся в гру

АТ «АНТОНОВ» завершило багаторічний і надскладний проєкт глибокої модернізації одного з найвідоміших українських літаків — транспортного Ан-124-100 «Руслан» (серійний №0706). 11 липня 2025 року повітряне судно успішно вилетіло з України до Німеччини.

Модернізований «Руслан» був виготовлений ще у 1994 році. За роки експлуатації він налітав понад 21 000 годин та здійснив понад 5 500 польотів. Роботи з його оновлення стартували ще у 2021 році. Головною метою стала заміна ключових комплектуючих російського виробництва на сучасні — українського та західного походження.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році модернізацію тимчасово призупинили — на той момент літак перебував у розібраному стані. Втім, попри війну, команда «Антонова» змогла відновити роботи та завершити їх у червні 2025 року.

«Релокація “Руслана” стала не просто технічним рішенням, а символом стійкості, професіоналізму та єдності українських авіабудівників», — заявили в компанії.

Оновлений Ан-124-100 уже продовжує службу — тепер на міжнародному напрямку. Авіаційний парк АТ «АНТОНОВ» наразі перебуває у безпечному місці згідно з внутрішніми протоколами безпеки.

Цікаво, що під час перельоту користувачі FlightRadar зафіксували одразу два літаки, що рухалися з України в напрямку Німеччини. Один із них, ймовірно, був супровідним. Такуж увагу привернуло незвичне маркування: «ПТН ПНХ1» та «ПТН ПНХ2».