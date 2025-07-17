Понад 150 країн отримають «листи щастя» від Трампа

Президент США Дональд Трамп має намір надіслати єдиного листа, в якому повідомить понад 150 країн, з якими тарифними ставками вони зіткнуться.

"Все буде однаково для всіх, для цієї групи. Це не великі країни, і вони не ведуть так багато бізнесу. Не так, як ті, з якими ми домовилися, як Китай, як Японія", - зазначив він.



Наразі всі країни сплачують додатковий базовий тариф у розмірі 10 відсотків, який Трамп встановив у квітні. Раніше Трамп вказував, що нова базова ставка може становити від 15 до 20%, повідомляє Politico.



Ймовірно серед цих понад 150 країн буде і Україна, оскільки нашої держави досі не було серед тих, хто отримав окремий лист Трампа.



Трамп вже розіслав близько двох десятків листів, інформуючи окремих торгових партнерів, таких як Європейський Союз, Японія і Південна Корея, про тарифну ставку, з якою вони зіткнуться з 1 серпня.