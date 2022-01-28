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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сообщения о разговоре президентов США и Украины со ссылкой на анонимные источники «полностью расходятся с фактами».

Об этом он сказал Украинской правде, комментируя сообщения CNN о споре между Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

«Сразу после разговора президентов были опубликованы официальные сообщения о содержании разговора. Сразу же после появления первых ложных описаний разговора президентов были опубликованы и официальные опровержения таких описаний. Это факты.

К сожалению, почти ежедневно со ссылкой на анонимные источники появляются сообщения, полностью расходящиеся с реальностью. Что, безусловно, является проявлением различных информационно-пропагандистских войн.

Именно такие фейки и являются одним из основных питателей напряжения, они подталкивают войну как идею. На самом деле, разговор президентов Зеленского и Байдена был очень конструктивным, деловым, он касался конкретных практических вещей».

Ранее канал CNN сообщил, опираясь на информацию от анонимного «украинского должностного лица высокого уровня», что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поспорили о том, насколько серьезна угроза российского вторжения.
ForUm

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