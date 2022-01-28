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Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе ОП.

Зеленский также поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонного летального оружия, и выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности нашего государства.

Президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности нашего государства в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций.

Президенты также обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.

«Это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года, демонстрирующий глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задающий хорошую динамику на 2022 год», - заявили в ОП.
ForUm

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