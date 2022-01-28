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За сутки 27 января в Украине  зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3342 человека;
  • летальных исходов – 144;
  • выздоровело – 6 142 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 980 610 человек;
  • выздоровело – 3 608 094 человека;
  • летальных исходов – 99 882;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 848 132.

С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности проведено 30 166 832 прививки.
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