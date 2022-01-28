За сутки 27 января в Украине зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3342 человека;
- летальных исходов – 144;
- выздоровело – 6 142 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 980 610 человек;
- выздоровело – 3 608 094 человека;
- летальных исходов – 99 882;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 848 132.
С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности проведено 30 166 832 прививки.
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