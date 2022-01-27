На линии соприкосновения на Донбассе наблюдается некоторое затишье, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев; он также подчеркнул, что Москва считает неприемлемой возможность войны между Россией и Украиной.

«Констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось», - сказал он в четверг на брифинге в Москве, передает Интерфакс.

Дипломат добавил, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается», - подчеркнул Зайцев.

По его словам, «мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами».