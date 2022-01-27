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Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает факт встречи политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата, ее конструктивный характер, а также намерение продолжить содержательные переговоры через две недели в Берлине. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе ОП.

 «Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», – подчеркнул он.

В ходе встречи политических советников в Париже были подробно обсуждены имеющиеся разногласия сторон в трактовке Минских соглашений. Также было отмечено, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках.

«Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру на Донбассе через выполнение Минских договоренностей считаем активизацию работы Нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время», - резюмировали в ОП.

Напомним, 26 января в Париже прошла встреча политических советников лидеров стран – участниц Нормандского формата. Переговоры продолжались более восьми часов, были содержательными и позволяющими определить возможность достижения решений, необходимых для мира.
ForUm

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