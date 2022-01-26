Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о готовности передать Украине 5 тысяч военных касок.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Ламбрехт объявила об этом на заседании комитета Бундестага по вопросам обороны.

«Министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия поставит Украине 5000 военных защитных касок. Об этом политик сказала членам комитета по обороне в Берлине в среду», - пишет агентство.

Как известно, Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению

Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставок оборонного вооружения.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, «дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности».

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.