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Резников: Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО 55

Немецкое издание Bild сообщает, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО - теперь посол Украины призывает новое правительство Германии снять блокаду.

Так, с мая 2021 Германия использует механизм в рамках НАТО, чтобы помешать другим членам Альянса продавать оружие Украине, передает Европейская правда.

Согласно информации издания, немецким вето было заблокировано следующее вооружение: 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против продажи и заблокировали ее.

«Каждое решение о предоставлении Украине летальной поддержки через NSPA зависит от консенсуса союзников в отдельных случаях», - сказал пресс-секретарь НАТО изданию.

«Два голоса против остановили дело. Хотя некоторые системы не являлись летальным оружием», - комментирует блокаду Bild.

Источник издания отметил, что Нидерланды стали на сторону Германии по указанию из Берлина, потому что правительство Меркель не хотело создавать впечатление, будто оно единственное, кто выступает против продажи.

В августе, как стало известно изданию, президент Украины Владимир Зеленский просил канцлера Меркель во время его визита в Киев прекратить блокаду закупки оружия в США, Литве и других странах НАТО, но она, по словам присутствующих на встрече, сказала, что это исключено.

Всего за несколько дней до истечения срока полномочий Меркель частично отказалась от своего вето на фоне массового опрокидывания российских войск к украинской границе. К примеру, в конце ноября Германия сняла вето с противодронного оружия EDM4S-UA. Украина получит десять из 20 экземпляров в декабре 2021 года.

Но блокада Германией винтовок из США продолжается, утверждает издание.

Пресс-секретарь МИД Германии заявил, что министерство обычно не комментирует конфиденциальные обсуждения и решения в рамках Североатлантического альянса.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии изданию призвал новое федеральное правительство дать добро на оборонное оружие для Украины.

«Продолжать отказываться от оборонного оружия по псевдопацифистским причинам в условиях этой острой угрозы было бы роковой исторической ошибкой для Германии и предательством украинского народа», - заявил Мельник.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Берлин блокирует поставки Украине некоторого вооружения через НАТО.

Резников отметил, что из-за позиции Германии Украина попытается закупить необходимое вооружение через двусторонние соглашения с союзниками, в том числе с США, Британией, Литвой и Францией.
ForUm

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