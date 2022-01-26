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В ходе следственно-оперативных действий установлены новые факты поставки боевикам ОРДЛО оружия и боеприпасов с территории РФ, сообщил пресс-центр СБУ.

Среди изъятых военных средств поражения российского производства – реактивные огнеметы «Шмель», взрывной комплекс «Охота» и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.

По данным следствия, в феврале прошлого года из-за применения боевиками запрещенного оружия погиб житель поселка Хутор Вольный Северодонецкого района Луганской области. Он подорвался на противопехотной осколочной мине ПОМ-2 на территории собственного двора.

Кроме того, задокументированы факты использования боевиками против украинских войск на востоке Украины, современного российского вооружения. Среди идентифицированных образцов – ручной многоразовый многокалиберный многофункциональный гранатомет РПГ-32 «Баркас».

В Луганской области сотрудники СБУ обнаружили элементы реактивной гранаты «Занос» производства РФ. Эти средства поражения боевики применяли в ходе обстрелов украинских позиций в районе города Попасная.

Изъятые образцы российского вооружения приобщены к материалам уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование по установлению и документированию новых фактов противоправной деятельности.

Решается вопрос передачи собранных доказательств незаконной деятельности в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины.
ForUm

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