В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1919 больных коронавирусом. 13 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 77 больных коронавирусом и 76 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 702 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 331 899 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 429, в Шевченковском – 231 и в Деснянском районе – 228 случаев», – отметил Кличко.

В Украине за сутки 25 января зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.