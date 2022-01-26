За сутки 25 января в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

81 736 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную дозу – 22 195 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 073 человека;

летальных исходов – 141;

выздоровели – 5 514 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 913 809 человек;

выздоровело – 3 596 715 человек;

летальных исходов – 99 584;

проведено ПЦР-тестирование – 17 661 202.

С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививки.