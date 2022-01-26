В Луганской области разоблачена межрегиональная группа лиц, которые массово подрабатывали сертификаты о прививках от COVID-19 и справки о негативных ПЦР-тестах, сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организовал противоправную деятельность директор «Центра первичной медико-санитарной помощи» одного из районов Харьковской области, к тому же депутат местного совета. Кроме того, к схеме причастны две жительницы Луганщины, возглавлявшие частную коммерческую структуру по трудоустройству за рубежом, а поддельные Covid-сертификаты были частью «пакета» их клиентов.

Депутат местного совета отвечал за «достоверность» фальшивок. Он обеспечивал внесение данных по прививке в электронную систему eHealth по отношению к украинцам, которых на самом деле не вакцинировали. Стоила такая фальшивка в 2,2 тыс. грн.

Клиентская сеть злоумышленников распространялась на Харьковскую, Луганскую, Полтавскую и Киевскую области. Схема действовала полгода с месячным оборотом более 100 тыс. грн.

Правоохранители задокументировали 8 эпизодов этой противоправной деятельности. В ходе обысков, проведенных в офисных помещениях коммерсантов в Луганской области и в служебных помещениях Центра в Харьковской области изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении за:

ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений);

ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, избрание им меры пресечения и отстранение медика от исполнения служебных обязанностей.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.