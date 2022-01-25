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Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения в Украине, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN во вторник.

«НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине», - передает его слова Интерфакс-Украина.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.

Столтенберг в последние месяцы неоднократно напоминал, что НАТО оказывает Украине «практическую и политическую» поддержку.
ForUm

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