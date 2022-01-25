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Столичные правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который угрожал украинской певице.

Как напомнили в главке, вчера в Печерское управление полиции с заявлением обратилась певица и сообщила о том, что в течение длительного времени неизвестный мужчина угрожает ей убийством. Сведения о происшествии дознаватели внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством.

Как рассказал начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин, правоохранители начали комплекс первоочередных следственно-оперативных действий:

«Мы установили, что к преступлению причастен уроженец Черкасской области, 1981 года рождения. Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительницы, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети. Сегодня, 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРД мы задержали правонарушителя по месту жительства в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины».

По согласованию с Печерской окружной прокуратурой дознаватели сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее певица Злата Огневич сообщила, что ей угрожают расправой. Видео с неадекватным мужчиной, который грозит убить ее, певица опубликовала на своей странице в Instagram.

 

 
ForUm

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