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Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области на 3 года осудил мужчину, который в декабре 2020 года заявил о намерении совершить покушение на жизнь президента Украины Владимира Зеленского в государственной резиденции «Синегора» в Карпатах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на соответствующий приговор в реестре судебных решений.

«Подсудимый, имея неснятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость, на путь исправления и перевоспитания не стал и совершил новое умышленное преступление против общественной безопасности. 29 декабря 2020 года… имея умысел на нарушение общественной безопасности… воспользовавшись мобильным телефоном, который принадлежит его матери, создал сообщение с угрозой совершения преступления, связанного с посягательством на жизнь президента Украины», - говорится в документе.

В нем отмечается, что по ложным сообщениям обвиняемого о подготовке совершения преступления, связанного с посягательством на жизнь президента Украины была проведена проверка, в ходе которой информация не нашла своего подтверждения.

«Подсудимого признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.259 УК Украины и назначить ему наказание с применением ч.1 ст.69 УК Украины - лишение свободы сроком на три года», - отмечается в приговоре.

Кроме того, в нем уточняется, что это уже второе подобное преступление подсудимого, а поэтому к новому сроку частично присоединили и неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

«Окончательное наказание по совокупности приговоров - лишение свободы на срок три года один месяц», - подчеркивается в документе.

Как сообщалось, 30 декабря 2020 года в государственной резиденции президента «Синегора» в карпатском селе Гута (Ивано-Франковская обл.) прошли обыски с целью обнаружения взрывчатки или других опасных предметов. Они были инициированы после получения Службой безопасности Украины письма с угрозами о возможном покушении на жизнь президента страны.
ForUm

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