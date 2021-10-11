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Сегодня в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату Украины поступил телефонный звонок с угрозами. Правоохранители зарегистрировали событие и немедленно начали поиски злоумышленника, сообщила пресс-служба столичного главка.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для дачи объяснений в отдел полиции.

Злоумышленником оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством. Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия.

По данным УП, угрозы получил Василий Вирастюк. По словам собеседника издания, по предварительной информации, подозреваемый имеет признаки психического расстройства.

Василий Вирастюк, избранный в 87-м избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду, принес присягу народного депутата 15 июня.
ForUm

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