Верховная Рада приняла законы №4278 и №4279, предполагающие внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины (об налогообложении товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях).

Закон №4278 во втором чтении на заседании во вторник поддержали 274 народных депутата, за №4279 во втором чтении проголосовали 237 парламентариев, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту принятых Радой изменений, не облагаемая налогом стоимость товаров, ввезенных в Украину с помощью международных почтовых и экспресс-отправлений, составит EUR150, тогда как сейчас эта сумма равняется EUR100.

Кроме того, документ определяет, что базой обложения НДС является их таможенная стоимость или часть суммарной фактурной стоимости указанных товаров, превышающая не облагаемый налогом минимум.

Закон также разрешил отсрочить уплату налога на добавленную стоимость в течение 30 дней с даты оформления временного реестра.

Законом №4279 также уточняется, что товары (кроме подакцизных), пересылаемые на адрес одного получателя–гражданина в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, в одном грузе экспресс-перевозчика и в международных экспресс-отправлениях, не являются объектом налогообложения таможенными платежами, если их суммарная фактурная стоимость не превышает эквивалент EUR150.

Указанный документ также внедряет электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений с помощью представления операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками соответствующих реестров (временных и дополнительных), определение сведений, вносимых в такие реестры, установление процедуры и сроков их представления таможенному органу.