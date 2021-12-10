Президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией «чистым шарлатанством».

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Vecernji List.

Пленкович приезжал в Украину с двухдневным визитом, посетил Киев и Львов. Во время визита было объявлено, что Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

«Этот визит в Украину укрепил дружбу между Киевом и Загребом, но эти отношения никоим образом не направлены против России», - сказал Пленкович во Львове в конце двухдневного официального визита.

Он также иронично прокомментировал слова Милановича. «Если он так сказал, то это очередной успех. Я вижу, что он в отличной форме, сейчас он молодец, поэтому, конечно, наши украинские друзья будут в восторге от такого заявления президента Хорватии. Он приносит славу хорватской внешней политике, это правильный путь, я его поздравляю и предлагаю продолжить этот путь», - сказал Пленкович.

«Что касается России, он подчеркнул, что существует политический диалог и экономическое сотрудничество. «Наши отношения с Украиной - это не отношения против России. Мы знаем их позиции, у нас есть отношения с Украиной», - добавил он.

На вопрос, должен ли он совместно с президентом разрабатывать внешнюю политику, Пленкович ответил: «Не с тем, у кого такие взгляды и невероятные тезисы о характере этого визита в Украину. Я не читал, что он сказал, и читать не буду, потому что он этого не заслуживает».