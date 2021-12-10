также в разделеПолитика
Зубченко: Рейтинг «Вестей» доказывает, что, несмотря на санкции США, Медведчук только усилил свое влияние 8
Зеленский обсудил с Макроном разблокировку нормандского формата 8
Президентский рейтинг возглавляет Зеленский, антирейтинг – Порошенко 17
Экс-замглавы МВД Грузии стал фигурантом дела о переправке Саакашвили в страну 47
Польские СМИ припомнили Зеленскому скандалы с ближним окружением, внесудебные санкции и преследование Медведчука 45
Большинство украинцев поддерживают идею прямых переговоров с Россией 30
Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма 92
США ввели санкции против Тупицкого 9
США ввели санкции против Портнова 17
Ермак: США решили стать активным участником переговоров по Донбассу 35
NYT: Путина провоцирует не НАТО, его провоцирует независимость Украины 25
Кабмин предлагает наказывать за публичное отрицание агрессии России 52
Вести назвали Топ-100 самых влиятельных украинцев и явлений 2021 года 146
В генштабе ВС РФ отрицают подготовку вторжения в Украину, но упомянули о «провокациях» 40
У Зеленского назвали ориентировочное время его беседы с Байденом 31
«Вести» поставили Медведчука на 5 место среди самых влиятельных украинцев 26
Кабмин согласовал назначение действующего СБУшника новым главой Закарпатской ОГА 21
Посол Швейцарии назвал условие возвращения в Украину активов Януковича 90

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией «чистым шарлатанством».

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Vecernji List.

Пленкович приезжал в Украину с двухдневным визитом, посетил Киев и Львов. Во время визита было объявлено, что Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

«Этот визит в Украину укрепил дружбу между Киевом и Загребом, но эти отношения никоим образом не направлены против России», - сказал Пленкович во Львове в конце двухдневного официального визита.

Он также иронично прокомментировал слова Милановича. «Если он так сказал, то это очередной успех. Я вижу, что он в отличной форме, сейчас он молодец, поэтому, конечно, наши украинские друзья будут в восторге от такого заявления президента Хорватии. Он приносит славу хорватской внешней политике, это правильный путь, я его поздравляю и предлагаю продолжить этот путь», - сказал Пленкович.

«Что касается России, он подчеркнул, что существует политический диалог и экономическое сотрудничество. «Наши отношения с Украиной - это не отношения против России. Мы знаем их позиции, у нас есть отношения с Украиной», - добавил он.

На вопрос, должен ли он совместно с президентом разрабатывать внешнюю политику, Пленкович ответил: «Не с тем, у кого такие взгляды и невероятные тезисы о характере этого визита в Украину. Я не читал, что он сказал, и читать не буду, потому что он этого не заслуживает».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги