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Государственная комиссия Украины по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям установила на территории Ривненской области с четверга, 27 января, «красный» уровень эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года «красный» уровень эпидемической опасности на территории Ривненской области», - написал он.

Как сообщал ForUm, с 24 января установлен «красный» уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.
ForUm

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