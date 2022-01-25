Государственная комиссия Украины по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям установила на территории Ривненской области с четверга, 27 января, «красный» уровень эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года «красный» уровень эпидемической опасности на территории Ривненской области», - написал он.

Как сообщал ForUm, с 24 января установлен «красный» уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.