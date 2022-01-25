В феврале программа «еПоддержка» будет расширена для пожилых людей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг», - рассказал он.

Также вскоре программа будет распространяться на граждан Украины в возрасте 14-18 лет.

Как сообщал ForUm, граждане Украины, получившие бустерную дозу вакцины против коронавируса, в рамках программы «еПоддержка» получат дополнительно 500 грн.