также в разделеОбщество
Полиция задержала мужчину, угрожавшего Злате Огневич 3
Лимит на беспошлинную доставку посылок увеличили до 150 евро 8
Чехия рассмотрит отправку военных в Украину, если Киев попросит 14
СБУ обезвредила преступную группу, готовившую серию нападений на городские объекты в приграничных регионах 13
Ривненщина переходит в «красную» зону 9
Меч Петра Сагайдачного привезут в Украину 20
Получившим бустерную дозу вакцины дадут еще 500 гривен 42
Верховный суд постановил снести многоэтажку во Львове 53
Лицам с инвалидностью I группы хотят разрешить покупать лекарства за «ковидную тысячу» 14
На одно рабочее место в Украине претендуют более 4 выпускников вузов и студентов 23
Объявлены финалисты нацотбора на Евровидение-2022 46
На дороги Украины выпускают полицейские «фантомы» 85
СБУ задержала бывшего боевика «ЛНР», ехавшего за украинской пенсией 40
Австралия эвакуирует семьи дипломатов из Киева 25
Пресс-секретарь Януковича опровергают информацию о смерти его жены Людмилы 686
ГБР: Порошенко до сих пор не сдал свои загранпаспорта 26
СБУ: Харьковщина готова к сопротивлению 106
С сегодняшнего дня украинцы старше 60 лет могут за «ковидную тысячу» купить лекарства 33

В феврале программа «еПоддержка» будет расширена для пожилых людей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг», - рассказал он.

Также вскоре программа будет распространяться на граждан Украины в возрасте 14-18 лет.

Как сообщал ForUm, граждане Украины, получившие бустерную дозу вакцины против коронавируса, в рамках программы «еПоддержка» получат дополнительно 500 грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
25
Теги