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Информация о смерти Людмилы Янукович является ложью, сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

«Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар. О семье Януковичей какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы. В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья», - написал он.
ForUm

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