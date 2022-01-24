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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, как завтра поздравит президента Украины Владимира Зеленского с Днем рождения.

«Предварительно такое говорили, что Владимир Александрович объявил, что он не будет принимать никаких подарков, а даст, скажем так, номер благотворительности, на которую желающие могут сбросить свои средства», – цитирует Стефанчука агентство УНИАН.

Спикер уточнил, что это только «предварительная версия» того, как, вероятно, будет выглядеть приветствие главе государства. Если такая акция будет объявлена, то он присоединится и перечислит свои средства, заверил Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский родился 25 января 1978 в Кривом Роге на Днепропетровщине. Завтра ему исполнится 44 года.
ForUm

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