Сегодня, 24 января 2022, в 17:00 в помещении Офиса президента Украины (г. Киев, ул. Банковая, 11) состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщили ForUm'у в пресс-службе СНБО.

На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и т.д.

Ориентировочно в 18:30 планируется брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Аккредитацию будет проводить пресс-служба президента Украины.