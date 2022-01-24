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Президент Владимир Зеленский и его окружение склоняются к тому, чтобы выставить во главе партийного списка «Слуг народа» на ближайших парламентских выборах главу ОП Андрея Ермака. Об этом написал в своем ФБ политический эксперт Дмитрий Марунич.

«Представьте себе, что на фоне дичайшего кадрового голода и многочисленных факапов им Яременко/Грабара/Юрченко/Третьяковой и ко избирательный список «Слуги народа» на парламентских выборах возглавит не кто иной, как глава Офиса Андрей Ермак? – пишет политолог. - Не верите, а источники наши говорят, что именно к данному варианту склоняется сам Владимир Александрович и прочая ОПУ. Понятно, что шаг вынужденный. Елена Шуляк, которая возглавляет правящую партию, практически неизвестна. Что у нее с авторитетом? Вопрос, также не имеющий однозначного ответа».

По словам Марунича, у Давида Арахмии и Александра Корниенко антирейтинг зашкаливает, поэтому единственной достойной кандидатурой от партии становится Ермак.

«По замыслу воителей за страну с Банковой, нынешний «Офисмэн намбер ванн» своим примером во главе списка сцементирует поредевшие партийные ряды, обеспечит единство власти, придаст уверенности в победе и даже мобилизует региональные элиты, - полагает эксперт. - Кандидатуру Ермака поддержат многие депутаты «Слуги народа». Оно и понятно, там довольно тех, которые с его рук кормя… тьфу ты… на него ориентируются».

Он также отметил, что глава ОП в последние месяцы сконцентрировал внимание преимущественно на внешнеполитической повестке, «но идея стать во главе списка, поговаривают, нашла отклик».

«План Ермака или «10 шагов по Донбассу» - это для внешней аудитории, партнеров и «ворогив», - написал Марунич. - А первое место в списке – это свое, родное, как в известном кино, сердце будет греть, когда «пойдут на дело».

И дело не только в том, что это признание лидерства в окружении Зе. Первое место в списке СН может стать трамплином для собственной политической карьеры Ермака. Ибо ничто и никто не вечны в местной политике. Даже В.А. Зеленский».

Политолог Сергей Белашко, в свою очередь, подтвердил информацию о том, что на Банковой склоняются к выставлению Андрея Ермака во главе списка.

«Нынешняя формальная глава партии Елена Шуляк – типичный зиц-председатель, написал Белашко. - Она мало кому известна, не обладает харизмой и авторитетом, не контролирует ресурсную базу. Чтобы понять, что происходит, когда такой «вождь» начинает выполнять свои функции, достаточно посмотреть на возглавившую «Голос» Киру Рудик».

«Автором идеи, судя по всему, является сам Ермак, - полагает эксперт. - Во всяком случае, он очень позитивно воспринял такое предложение. Ведь это не просто новая карьерная высота, а легитимация его политического статуса, причем статуса самодостаточного и с прицелом на перспективу… Формальное лидерство в правящей партии позволит начать собственную политическую карьеру, что даст возможность остаться в политике и после Зеленского».
ForUm

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