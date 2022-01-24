Вакцинированные украинцы старше 60 лет с понедельника, 24 января, смогут использовать средства, полученные в рамках программы «еПоддержка» на покупку лекарств, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«С 24 января вакцинированные люди от 60 лет смогут использовать средства программы «еПоддержка» на покупку лекарств», - написал он.

Медикаменты можно будет в аптечных заведениях и в интернет-аптеках как по рецепту врача, так и без него.

Напомним, 19 декабря 2021 года заработала программа «еПоддержка», в рамках которой каждый украинец, получивший две дозы вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений или покупку книг.

Во втором-третьем кварталах 2022 года ожидается запуск альтернативного оффлайн-механизма для получения таких выплат для тех, у кого нет смартфона.