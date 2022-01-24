Кассационный административный суд Верховного суда подтвердил необходимость снесения незаконной 6-этажки по ул. Варшавской, 22 во Львове. На месте старого одноэтажного дома застройщик незаконно построил шестиэтажный жилой дом и распродал квартиры, на которые хозяева уже успели оформить право собственности, пишет Zaxid.net.

В 2014 году ОО «Наш идеальный город» получило от Львовского горсовета в аренду земельный участок площадью 0,0306 га, на котором был расположен старый одноэтажный дом. Застройщик не имел права строить на этом участке, однако самовольно начал строительство 6-этажки, не получив при этом от горсовета градостроительные условия и ограничения. За это городская ГАСК оштрафовала ОО «Наш идеальный город» на 652 тыс. грн и обязала снести самовольный этаж.

За полгода застройщик построил четыре из шести запланированных этажей. Тогда ГАСК снова оштрафовала ОО на 92 тыс. грн и обязала незаконные этажи снести. Кроме этого, инспекция подала на застройщика в суд, и 29 марта 2019 Львовский окружной административный суд иск инспекции удовлетворил и обязал снести самострой. Это решение ОО «Наш идеальный город» частично обжаловало в апелляционном суде, ведь квартиры в незаконном доме успели продать, а покупатели оформили право собственности.

В 2020 году ГАСИ подала и выиграла кассацию, по которой дело было направлено на повторное рассмотрение. 18 ноября 2020 Восьмой апелляционный административный суд Львова подтвердил решение окружного админсуда от марта 2019 о сносе дома. Суд согласился с тем, что застройщик не получил разрешения на строительство, а земельный участок не предназначен для строительства жилья. По иску застройщика Кассационный суд открыл по этому делу производство, однако в ходатайстве остановить выполнение постановления апелляционного суда отказал. Саму же кассационную жалобу застройщика суд еще рассматривает.

По данным сайтов по продаже недвижимости, строительство ЖК «Варшава Хоум» по ул. Варшавской, 22 полностью завершено, однако официально заморожено. В здании будет 16 квартир, каждую из которых застройщик хотел продать почти по 20 тыс. грн за м2. По этому адресу зарегистрирован обслуживающий кооператив «Варшава Хоум», учредителями которого является житель Борисполя Александр Буряк, львовяне Дмитрий Возничко и Мирон Кульчицкий.

ОО «Наш идеальный город» руководит Роман Костевко, также руководитель обслуживающих кооперативов «Вилла Варшава» (ул. Варшавская, 54) и «Престиж Умань» (ул. Уманская,4). Основателями этих кооперативов также Буряк, Возничка и Кульчицкий. Оба ЖК, по информации львовской мэрии, строят без разрешительных документов, в частности, градостроительных условий и ограничений.

Напомним, уже не первый раз во Львове суды выносят постановления о сносе незаконных застроек. В частности, в 2019 году по ул. Лычаковской, 259 снесли незаконную 7-этажку. Сносом самостроев после решения суда занимается исполнительная служба.