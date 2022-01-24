В Киеве обнаружили за минувшие сутки 464 больных коронавирусом. 7 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 26 больных коронавирусом и 37 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 134 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 330 756 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 121, в Оболонском – 71 и в Подольском районе – 52 случая», – отметил Виталий Кличко.