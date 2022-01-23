Ціни на картоплю вищі, ніж торік через значне розширення площ під культурою та більший урожай. Проте закладання неякісної картоплі у сховища збільшить ціни навесні до вищого рівня, ніж на аналогічний період 2021 року.

Про це розповів Олександр Хорєв, керівник проєкту «АПК-Інформ: овочі та фрукти», передає Agravery.com.

«Ціни на усі овочі борщового набору в Україні на сьогодні істотно переважають показники минулого року, а деякі основні позиції подорожчали в рази. Винятком є картопля: через збільшення її валового збору виробники змушені реалізовувати свою продукцію дешевше, ніж у цей самий час минулого року», — пояснює фахівець.

За його словами, станом не середину січня гуртові ціни на картоплю в Україні в середньому залишалися на позначці 4,5 грн/кг, і хоча є стабільний попит з боку покупців, фермери не ризикували підвищувати цінники саме через достатню пропозицію товару на ринку.

«Однак ситуація може змінитися вже у найближчі 1−2 місяці. Навесні 2021 року фермери значно збільшили площі під картоплею. Проте її якість через погодні умови була поганою. Як результат, збільшення площ під культурою дозволило фермерам дещо покращити загальні показники валового збору картоплі в Україні порівняно з попереднім сезоном, але саме зростання частки неякісної продукції, яку також відправляли у сховища, може призвести до зростання цін на внутрішньому ринку», — вважає Хорєв.

За прогнозами експерта, з більшою ймовірністю вже до середини весни 2022 року на внутрішньому ринку України цінники на картоплю стандартної якості мають усі шанси перевищити показники 2021 року.