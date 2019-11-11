Ситуация с ростом импорта картофеля в страну достигла своего апогея в октябре 2019 года. В этом месяце снова был обновлен рекорд импорта — в страну ввезли 92,6 тыс. т товарного картофеля — больше, чем когда-либо в истории Украины за целый год. Об этом говорится в сообщении Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), передает Agroportal.

Всего же с начала сезона 2019/20 Украина уже импортировано более 142 тыс. т картофеля — в 529 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона.

При этом, несмотря на рост импорта картофеля в сентябре–октябре, цены на него существенно не снизились. Средняя цена на продукцию в этот период колебалась в пределах от 8 до 11 грн/кг (0,32-0,44 $/кг). В настоящее время картофель продают, в основном, по 9 грн/кг (около 0,37 $/кг).

Как отметил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) говорит Андрей Ярмак, сети супермаркетов не является главным каналом сбыта картофеля в Украине, но и они уже высоки.

«Получается, что в октябре в Украину было ввезено около половины годового объема продаж картофеля сетями супермаркетов, а это уже очень существенно», — уточнил эксперт.

Ярмак также добавил, что с учетом реальных объемов розничной торговли картофелем в Украине по всем направлениям реализации, удельный вес импорта в октябре достигла 50% оценочных объемов розничных продаж в этом месяце, конечно, без учета ажиотажного спроса, который продолжал оставаться высоким. Также импортная картошка активно закладывалась на длительное хранение с целью перепродажи в зимне-весенний период по более высокой цене.

Сейчас цены на картофель в Украине выше, чем в Польше в среднем на 0,1 $/кг, и выше, чем в России — на 0,2 $/кг, то есть более чем в два раза. И хотя картофель в Украине официально поставляет, в основном Беларусь, где цены также в два раза ниже, чем в Украине, но значительная часть этого картофеля имеет российское происхождение. И прямые поставки картофеля в Украину из РФ также осуществляются, так как оказывается, запрета на такие поставки нет.

«Учитывая объемы импорта картофеля в Украину, а также оценочные объемы производства этих клубнеплодов в стране в 2019 году, существует высокая вероятность снижения цен на картофель во второй половине сезона», — говорит директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

По оценкам аналитиков УПОА, спрос на картофель будет оставаться низким в ноябре и декабре, и активизируется только к праздникам. При этом объемы продаж картофеля в предпраздничные дни, с большой вероятностью разочаруют представителей розничной торговли. Соответственно в январе снова стоит ожидать провала в продажах и только в феврале спрос может восстановиться.

Импорт, по мнению УПОА, в ноябре резко снизится, однако продолжит оставаться существенным. А уже к концу месяца УПОА не исключает возможности снижения оптовых цен на картофель.