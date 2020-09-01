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Украина на третьем месте среди стран-производителей картофеля с показателем 23 млн тонн урожая собранного за 2019-й год, сообщает «Экономическая правда».

К числу стран с наибольшим объемом производства картофеля в 2019 году также вошли Китай (93 млн тонн) и Индия (51 млн тонн).

Вместе с Украиной, на эти страны пришлось 45% общемировой доли производства картофеля.

Около четверти мирового объема урожая картофеля пришлось на: Россию, США, Бангладеш, Германию, Францию, Польшу, Нидерланды, Канаду и Беларусь.

В 2019 году общемировой урожай картофеля составил 371 млн тонн, что на 2,1% больше аналогичного показателя прошлого сезона.

В стоимостном выражении мировой рынок картофеля в 2019 вырос на 6%, достигнув 140,5 млрд долларов.

Отмечается также, что в 2019 году объем отгрузки картофеля за границу вырос на 4,9%, достигнув показателя в 15 млн тонн.

В экспорте картофеля лидировали:Франция - 3,5 млн тонн;Германия - 1,9 млн тонн;Нидерланды - 1,8 млн тонн;Бельгия - 1 млн тонн;Египет - 0,7 млн тонн.

На перечисленные страны пришлось 60% общемирового экспорта картофеля.

 
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