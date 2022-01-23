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Канада предложила Украине кредит в размере 120 миллионов долларов и активно рассматривает возможность отправки ей партии стрелкового оружия

Как пишет Рубрика, об этом об этом сообщает CBC News со ссылкой на собственные источники в правительстве Канады.

Как отмечается, премьер-министр намекнул на увеличение военной помощи для Украины, снова настаивая на том, чтобы Москва прекратила "деэскалацию" и воздержалась от дальнейшего вторжения и оккупации украинской территории.

В заявлении посольства Украины в Оттаве говорится, что в ответ на наращивание российских войск Украина создала "новое отдельное подразделение Вооруженных сил – Силы территориальной обороны. Чтобы лучше оснастить их, мы очень стремимся получить критические поставки от наших друзей в Канаде."

Ожидается, что новый пакет помощи может быть направлен именно для обеспечения новосформированных отрядов.

Среди оружия, которое Канада намерен передать, есть стрелковое оружие, защитные жилеты и очки, сообщили CBC News два источника. Они будут составной частью пакета "летального, так и нелетального оборудования".

Предоставит ли Канада дополнительные войска для обучения этим нерегулярным силам, еще неясно.

Решение о пакете помощи не принято. Источники сообщили, что объявление появится после следующей недели.

Федеральное правительство заявило, что предоставленный кредит будет направлен на "экономическую устойчивость и реформы управления". Условия кредита согласовываются с правительством президента Владимира Зеленского в Киеве.

"Мы благодарны Канаде за сотрудничество с другими международными партнерами и коллегами, чтобы дать понять, что российская агрессия и любое дальнейшее вторжение в Украину абсолютно неприемлемы", – отметил временный поверенный в делах Украины в Канаде Андрей Буквич.
ForUm

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