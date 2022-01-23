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Если членство в НАТО рассматривают как опасность, то и принадлежность к ОДКБ, которое возглавляет Россия, следует воспринимать как угрозу. Соответствующее заявление Анналена Бербок сделала во время разговора с Сергеем Лавровым, передает 24 канал.

Бербок – глава МИД Германии – отметила, что в Европе было понимание, в частности, с Россией. Каждая страна имела право выбирать свой путь.

Тогда некоторые восточноевропейские страны избрали членство в ЕС или в НАТО. Другие-вошли в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Бербок подчеркнула, что угрозы силой нельзя использовать как политический инструмент. Принцип суверенитета каждого отдельного государства – незыблем.

В то же время суверенитет Украины нарушили путем "оккупации Крыма, а также насильственных действий сепаратистов на востоке Украины".

"Новая агрессия будет иметь серьезные последствия"

Бербок заявила, что Берлин отвергает возможность поставки оружия Украине. В то же время НАТО, ЕС и G7 дают четко понять России, что "любая новая агрессия будет иметь серьезные последствия".

"Мы определили длинный перечень вариантов действий, поскольку мы должны быть готовы к разным сценариям – от диверсий до отключения критической инфраструктуры", – подчеркнула Бербок.

Также Берборк прокомментировала возможность отключения России от SWIFT. По словам политика, это может быть самой большой палкой, но не обязательно – самым острым мечом".
ForUm

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