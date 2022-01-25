Экс-начальнику военной разведки Василию Бурбе предлагали должность посла в Австралии в обмен на заявление в прессе, что спецоперации по «вагнеровцам» не было.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

«В феврале мне было сообщено, что я должен заявить в прессе, что операции не было. После того мне будет предложена должность посла в Австралии. «Я и кенгуру» называется должность. Если я отказываюсь, у меня забирают государственную дачу в «Конча-Заспе», снимают охрану, возбуждают по мне уголовные производства и запрещают выезд из Украины. Четвертый пункт был для меня смешным, но он подтвердился потом (Бурбе и еще нескольким разведчикам аннулировали загранпаспорта, – ред). А еще был пятый пункт: что уволят близкого родственника из государственной службы», - заявил он.

Напомним, 19 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов Василий Бурба заявил, что не получал письменного указания от президента Украины о переносе спецоперации по задержанию вагнеровцев.

По его словам, такую информацию ему и заместителю главы СБУ Руслану Баранецкому передал глава Офиса президента.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции обвинил Василия Бурбу в разглашении информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев.

Заявление бывший глава разведки сделал после того, как 17 ноября 2021 года журналисты-расследователи проекта Bellingcat и интернет-издание The Insider опубликовали расследование о Украины спецоперацию по задержанию более 30 боевиков российской Частной военной компании (ЧВК) Вагнера, причастных к военным преступлениям на Востоке Украины.

Вагнеровцев должны были задержать 25 июля 2020 года, экстренно посадив на территории Украины самолет, в котором они должны были следовать из Беларуси в Турцию.

Однако 23 июля 2020 года в Офисе президента решили перенести операцию на неделю. Формальной причиной было стремление не сорвать режим прекращения огня, который вступал в силу 27 июля.

Однако сесть на самолет боевики не успели, потому что на рассвете 29 июля их задержал спецназ группы Альфа КГБ Беларуси.

Несмотря на запрос Украины об экстрадиции наемников 14 августа передали российской стороне.