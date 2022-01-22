Володимир Путін та його оточення бояться нових санкцій, які можуть запровадити США. Таку думку в етері Радіо Свобода висловив експосол США в Україні Джон Гербст.

«Потрібно зрозуміти, що «шишки» в Кремлі люблять відправляти на Захід їхні сім’ї. Вони люблять, щоб їх діти вчились в американських та європейських університетах. Вони люблять мати великі вілли в Рів’єрі, і вони не хочуть це втратити. Це не означає, що вони готові піддатися. Я думаю, що погроза санкцій не тільки проти так званих «шишок» в Кремлі, але також проти російської економки. Це велика загроза для них», – сказав експосол.

Відповідаючи на питання, коли саме можуть бути запроваджені такі санкції: після ймовірного вторгнення, чи до нього, Гербст відповів, що особисто він виступає за запровадження санкції «до вторгнення».

«Я сам прихильник санкцій до російського вторгнення. Тому що вони повинні платити за загрозу, яку вони зараз роблять. Я впевнений в тому, що якщо Росія нападає на Україну, то будуть сильні нові санкції», – зазначив Гербст.

Член Палати представників Конгресу США, республіканець Джим Бенкс вніс на розгляд американського парламенту законопроект про санкції проти Росії, який торкається високопоставлених російських чиновників та мільярдерів. На сайті Конгресу законопроект поки що не опубліковано, але його текст опублікувала газета The Washington Post.

Джим Бенкс і 38 конгресменів, які виступили співавторами законопроекту, запропонували ввести санкції щодо 35 осіб, зокрема проти російських бізнесменів, високопосадовців та співробітників адміністрації президента

Крім цього, автори законопроекту запропонували оголосити Росію «державою – спонсором тероризму», а контрольовані Росією збройні формування на Донбасі – «іноземними терористичними організаціями», заборонити американцям здійснювати операції з російським державним боргом, запровадити санкції проти трубопроводу «Північний потік - 2», у тому числі проти організацій, які відповідають за планування, будівництво, технічне обслуговування трубопроводу; зобов’язати президента США не пізніше ніж через 120 днів після набуття чинності закону, опублікувати звіт про особисті статки та джерела доходу президента Росії Володимира Путіна, членів його сім’ї, а також Аліни Кабаєвої, яку медіа називають цивільною дружиною Путіна.