Рекордне подорожчання газу для бізнесу суттєво вплинуло на рентабельність багатьох секторів промисловості. Особливо підвищення ціни вплинуло на ті галузі, в яких ціна на енергоносій становить значну частку собівартості продукції. В матеріалі «Главкома» «50 гривень за куб газу. Як бізнес виживає в шокових умовах» представники різних вітчизняних галузей виробництва розповіли, як вони справляються з подорожчанням газу.

Заступник генерального директора холдингу «Хлібні інвестиції» Олександр Тараненко повідомив, що подорожчання газу вже відчутно вдарило по фінансових результатах холдингу та призвело до значних збитків. Фахівець додав, що через договірні зобов’язання із торговими мережами підприємства не можуть підвищувати ціни на продукцію лише на 5% раз на місяць, а таке зростання не перекриває збільшення вартості газу. «Прогнозна збитковість на наших підприємствах за підсумками січня 2022 року – 10-20%», – підсумував Олександр Тараненко.

Підприємства, що виробляють молочну продукцію, зокрема, підприємства групи компаній «Молочний альянс», працюють зі збитком ще з серпня 2021 року. За словами голови наглядової ради «Молочного альянсу» Сергія Вовченка, За третій квартал 2021 року їхні збитки склали 41 млн грн, а остаточна сума втрат у четвертому кварталі минулого року може становити близько 70 млн грн.

Перший заступник голови правління комбінату «Тепличний» (комбінат спеціалізується на вирощуванні овочів у закритому ґрунті) Євген Чернишенко повідомляє, що минулого року збитки комбінату становили 80 млн грн, а за збереження нинішньої ситуації з ціною на газ передбачувані збитки у 2022 році – 280 млн грн. До того ж, з підприємства вже звільнилися 100 осіб – 17% колективу підприємства.

За словами президента Спілки хіміків України Сергія Голубова, з вересня 2021 року через високі ціни на газ простоює Одеський припортовий завод, а з грудня «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» було змушене перейти на роботу з імпортним аміаком (це головна сировина для виробництва азотних добрив, газова складова у собівартості – 90%).

Нагадаємо, 15 січня почала діяти постанова уряду про продаж за пільговою ціною 20% газу українського видобутку підприємствам, які виробляють соціально значущі продукти харчування. Як вже повідомляв «Главком», до списку виробників продовольства, які отримуватимуть пільговий газ, потрапило 7 тис. підприємств.

17 січня Українська енергетична біржа провела перші торги з продажу природного газу власного видобутку, до них були допущені перші 100 виробників соціальних продуктових товарів. Продавці представили 137 лотів, зі стартовими цінами від 6154 до 17770 грн за тис. кубометрів (середня пільгова ціна на газ склала 11,6 тис. грн). Для порівняння ринкові ціни сьогодні в 4-5 разів вищі. Пільги діятимуть для покупців у період карантину, але не довше ніж до 1 травня 2022 року.