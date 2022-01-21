Киевская городская государственная администрация призвала столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы на фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. Если это невозможно, необходимо проветривать помещения как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды – оставаться дома. Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения столицы», - заявила замглавы КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, поскольку новый штамм коронавируса Омикрон очень контагиозен, особенно в закрытых помещениях, снизить риск инфицирования можно только соблюдая основные санитарные правила: соблюдение маскового режима, дистанции и гигиены рук (частое мытье и обработка дезинфектором).

По состоянию на сегодняшний день в столичных больницах находятся 743 пациента (в том числе 38 детей) с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 45 (в том числе 13 детей) – с подозрением на заболевание. В тяжелом состоянии 452 пациента. На койках интенсивной реанимации находятся 125 больных. 17 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 83 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки нуждаются 578 больных.