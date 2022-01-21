Командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск во временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщило Главное управление разведки Украины.

«Так, с начала текущего месяца оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК свыше 7 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов», - говорится в сообщении.

Кроме того, для комплектования личным составом подразделений противника через развернутую на территории РФ сеть вербовочных центров осуществляется активный набор наемников, направляемых на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях после прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах.