28 июля на электронную почту ГСП «Чернобыльская АЭС» от неизвестного лица снова поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции заложен взрывной предмет. Об этом сообщила пресс-служба Госгентства по управлению Зоной отчуждения.

Непосредственно после поступления данной информации был создан оперативный штаб в составе представителей эксплуатирующей организации и подразделений СБУ, НПУ, НГУ, ГосЧС, который осуществляет управление проверкой данного сообщения.

На предприятии объявлен режим аварийной готовности, выполнены необходимые меры по защите персонала, выполняются запланированные мероприятия по предотвращению террористической угрозы.