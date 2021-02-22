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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь направил письмо председателю Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко относительно языкового инцидента, который произошел во время футбольного матча 15-го тура УПЛ «Львов» - «Колос» между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским. Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена.  

В письме уполномоченный просит в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК «Львов» по возможному признаку языковой дискриминации.

«Еще 20 ноября прошлого года в адрес Украинской ассоциации футбола мной было направлено письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие меры по обеспечению выполнения Украинской ассоциацией футбола требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Однако из открытых источников стало известно об инциденте, который произошел на матче 15-го тура УПЛ «Львов» - «Колос» между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, в действиях которых могут быть признаки нарушение норм закона», - отметил уполномоченный.

«Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК «Львов»   возможным признаком языкового дискриминации», - отмечается в письме.  

Павелко в комментарии к посту отметил, что инцидент уже со вчерашнего дня тщательно изучается Комитетом этики и честной игры Украинской ассоциации футбола.

Напомним, на 67-й минуте арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК «Львов» Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.
ForUm

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