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Освящая воду человек соотносит себя с тем великим событием, совершенным на реке Иордан - Крещением Господним. 

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, об этом рассказал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев).

«Если вслушаться в богослужебные тексты, связанные с освящением воды, можно заметить, что данное священнодействие соотносится с двумя весьма важными событиями. Первое из них - это Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, второе же относит намного раньше - во времена самого начала бытия Вселенной. В Священном Писании говорится, что при сотворении мира «Дух Божий носился над водою»(Быт. 1:2)», - сказал епископ Сильвестр.

Вода - это символ жизни, в некотором смысле - это первостихия мира, отметил архиерей. 

«И если воплощением, страданиями, смертью и Воскресением Господа совершилось обновление этого мира, то, безусловно, и вода, как главная стихия мира, также претерпевает обновление и освящение. Освящение «водного естества» произошло именно в момент Крещения Спасителя на реке Иордан», - продолжил ректор КДАиС.  

Епископ Сильвестр подчеркнул, что благодаря схождению Христа в воды Иордана водная стихия обретает новое предназначение: отныне она не только очищает физическую скверну, но становится веществом, которое служит совершению таинства крещения. «Таким образом, вода, как основной жизненный элемент сотворенного космоса в Ветхом Завете, становится источником возрождения и возобновления подлинной жизни в Завете Новом», - добавил он.

«Крещение Иоанново совершалось для прощения грехов, Христос же как безгрешный не нуждался в крещении, но принимает его с тем, чтобы обновить водное естество и вернуть воде первоначальные свойства. Кроме того, Крещение Господа - есть «исполнение правды», реализацией Божественного Промысла, направленного на спасение мира. Таким образом, Крещение есть еще и начало проповеди Христа о наступлении Царства Божьего, пришедшего в силе. С момента Крещения Господа в Иордане вода вновь становится символом жизни», - пояснил ректор КДАиС. 

Освящая воду человек соотносит себя с тем великим событием, совершенным на реке Иордан, подчеркнул иерарх УПЦ.

«Следует отметить, что молитвы последования Великого освящения воды совпадают с некоторыми молитвами из таинства Крещения. Смысл последних заключается в том, что входящий в воды Крещения человек, умирает для греха, как бы погребается в крещальных водах, чтобы воскреснуть во Христе обновленным. В водах Крещения умирает ветхий человек, живущий по закону греха, и оживает новый, обновленный по образу Господа Иисуса Христа. Следовательно, смысл таинства Крещения заключается в том, чтобы умереть для греха и ожить для Бога», - сказал епископ Сильвестр.

В завершении архиерей напомнил, что во Христе весь мир и каждая его стихия уже обновлены, и вода, как первостихия, больше не является символом смерти, бездны и беспорядка, но вновь становится символом жизни. 

«Поэтому традиция в день Великого освящения воды окроплять все находящееся вокруг и имеющее определенную для нас ценность: жилье, пищу и тому подобное - есть выражением надежды на то, что вода, как стихия, которая везде проникает и все пропитывает, - освятит эти предметы, вырвет их из власти нечистых духов и изгонит силу греха», - заключил ректор КДАиС.
ForUm

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