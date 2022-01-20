Министр обороны Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину миллионы беженцев будут стоять на европейских границах.

Об этом он сказал в программе Hard Talk на ВВС.

«И да, это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей».

Впрочем, по словам министра, вторжение будет «очень и очень тяжелым для россиян».

По мнению Резникова, западные партнеры Украины уже должны увидеть, что тактика «не провоцируй россиян» не сработала - так же, как и на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Украина так и не смогла получить четкой перспективы членства.

«После этого было вторжение в Грузию, после этого было дело в Солсбери, Крыме и Восточной Украине. Думаю, это и есть ответ, - считает он. - Они воюют не с Украиной, они воюют с НАТО и с цивилизованным миром».

В целом, по мнению министра обороны, «цивилизованный мир, по словам Збигнева Бжезинского, до сих пор играет в шахматы с Россией». «Но Россия играет с вами в покер, используя тактику блефа», – считает он.

«Я очень хорошо знаю россиян, они очень прагматичны. Это повышение ставок», - заявил он.

Следующим аргументом с их стороны будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Они напомнят вам о Варшавском соглашении. И следующей целью, возможно, будет Берлинская стена. Берлинская стена упала. И россиянам придет в голову новая «закуска» - восточный и западный Берлин».