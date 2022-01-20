также в разделеМир
В Чехии умерла певица, которая заразилась COVID, чтобы не прививаться 43
Польский военный ранен при штурме границы нелегалами с территории Беларуси 13
Молдова вводит режим ЧП из-за «газового кризиса» 14
Последние 7 лет в мире стали самыми теплыми за всю историю наблюдений 9
Меркель отказалась от работы в ООН 21
Газпром грозит прекращением подачи газа Молдове 23
Литва расценивает прибытие военных РФ в Беларусь как прямую угрозу 12
Меркель предложили работу в ООН 27
Польская погранслужба назвала провокацией инцидент с гербом Беларуси 34
Назарбаев записал обращение: конфликта у власти нет, я простой пенсионер 76
Handelsblatt: ЕС и США не планируют отключать РФ от SWIFT 15
Дания и Нидерланды присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине 20
Принц Гарри хочет через суд вернуть полицейскую охрану в Британии 13
В Кремле прокомментировали возможность размещения ракет на Кубе и в Венесуэле 101
Третий зять Назарбаева покинул высокий пост 20
В ЕС заявили, что Россия не передала документы по вакцине «Спутник V» 25
В Пекине перед Олимпиадой вводят новые правила въезда 34
Facebook заблокировал страницу делегации РФ в Вене 16

Александр Лукашенко заявил, что вновь переболел коронавирусом, на этот раз штаммом COVID-19 омикрон. Об этом он рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом, передает Белта.

«Мы замечаем, что этот омикрон - это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу, - сказал Лукашенко. - Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим омикроном – переболел».

«Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», - добавил он.

В конце июля 2020 года Лукашенко заявлял, что бессимптомно переболел коронавирусом и перенес его на ногах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
13
Теги