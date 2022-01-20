Александр Лукашенко заявил, что вновь переболел коронавирусом, на этот раз штаммом COVID-19 омикрон. Об этом он рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом, передает Белта.

«Мы замечаем, что этот омикрон - это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу, - сказал Лукашенко. - Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим омикроном – переболел».

«Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», - добавил он.

В конце июля 2020 года Лукашенко заявлял, что бессимптомно переболел коронавирусом и перенес его на ногах.