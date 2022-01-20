Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований 17 января 2022 сообщили о подозрении:
• бывшему следователю СВ Деснянского райуправления ГУМВД Украины в г. Киеве;
• бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры Киева, ныне осуществляющему адвокатскую деятельность;
• действующему судье одного из районных судов Киева.
По данным следствия, 18 февраля 2014 работник милиции неправомерно составил протокол задержания участника акций протеста за якобы участие в массовых беспорядках.
После чего следователь с прокурором, без каких-либо доказательств совершения преступления, сообщили задержанному о подозрении и безосновательно инициировали обращение к следственному судье с ходатайством о заключении его под стражу.
По результатам рассмотрения ходатайства судья принял решение о применении к потерпевшему незаконного домашнего ареста.
Действовали соучастники преступлений с целью незаконного препятствования акциям протестов, которые происходили в Киеве в поддержку Революции Достоинства.
Действия подозреваемых, каждый в своей части, квалифицирован по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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