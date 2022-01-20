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Польские СМИ связывают блокировку Укрзализныцей транзита в Польшу железнодорожным транспортом с конфликтом Варшавы и Киева вокруг разрешений на автоперевозки.

Об этом, как пишет  Европейская правда со ссылкой на издание Dziennik Gazeta Prawna.

«Киев блокирует железнодорожный транзит из Азии в Польшу, поскольку мы не хотим пропускать больше украинских грузовиков. Правительство не спешит разрешать конфликт, который может быть передан в арбитраж», - сообщает издание.

«Наши соседи не скрывают, что настоящая причина блокады - сопротивление Польши, которая не хочет увеличивать количество разрешений на въезд грузовиков из Украины через нашу границу в Европейский Союз», - говорится в материале.

Как отмечается, обострение польско-украинского конфликта вокруг грузоперевозок влияет на железнодорожных операторов и тормозит торговлю с Азией.

Польская железнодорожная компания PKP жалуется на то, что в четверг Укрзализныця хочет полностью прекратить экспорт из Украины в Польшу в своих вагонах. Такое объявление вошло в список транспортных ограничений, объявленных Укрзализныцей. В то же время правительство Киева не исключает обращения в арбитраж об ограничениях, введенных Польшей на грузовые перевозки.

При этом ситуация на железной дороге должна ухудшиться, поскольку 20 января вступают в силу дополнительные ограничения Укрзализныци, заключающиеся в запрещении ввоза грузов в вагонах Укрзализныци в Польшу.

Как сообщалось, польская железная дорога PKP ожидает немедленной отмены Укрзализныцей транспортных ограничений на транзит в Польшу железнодорожным транспортом.

PKP напоминает, что с 30 ноября 2021 года УЗ ввела запрет на прием к перевозке всех грузов, отправляемых в Польшу транзитом через Украину.

Напомним, между Украиной и Польшей идет другой транспортный конфликт, который касается ограничений транспортировки товаров украинскими перевозчиками в ЕС.

В частности, Украина решила подать запрос на консультации с Европейским Союзом в связи с введенными Польшей ограничениями.
ForUm

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