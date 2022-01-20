В ходе комплексных действий установлены личности 13 предводителей и активных участников так называемого «Луганского округа донских казаков», воевавших против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований, сообщили ForUm'у в пресс-центре СБУ.

Установлено, что ранее они входили в состав одноименной общественной организации, зарегистрированной до 2014 года. Впоследствии по материалам СБУ суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.

Установлено, что злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево.

Кроме того, они сопровождали так называемые «гуманитарные» грузы из РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

Задокументированы факты привлечения вооруженных участников вражеской группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО. Там они, в частности, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски.

В настоящее время главари казачьего формирования скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины.

После задержания злоумышленников они будут привлечены к уголовной ответственности.

В рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.